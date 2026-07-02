“E alla fine quel giorno è arrivato…”. Katia Pedrotti, è lei a dare la notizia sulla figlia Matilda. Cosa succede (FOTO)

Per oltre vent’anni Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono stati tra le coppie più note nate in televisione, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. Nel tempo hanno costruito una famiglia mantenendo un profilo lontano dalle controversie, condividendo sui social soprattutto momenti legati alla vita privata.

Nelle ultime ore, dai loro canali social è arrivato un aggiornamento che riguarda la loro primogenita Matilda. La notizia è stata diffusa da Katia Pedrotti con un messaggio dedicato alla figlia, pubblicato insieme ad alcune immagini.

Katia Pedrotti, la notizia sulla figlia Matilda

La comunicazione riguarda Matilda, la figlia maggiore di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che ha superato l’esame di Maturità. Per segnare il traguardo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato su Instagram due fotografie: una scattata con la figlia nel giorno dell’esame e una seconda immagine risalente all’infanzia, nel primo giorno di scuola elementare.

Nella didascalia, Katia Pedrotti ha accompagnato le immagini con una dedica rivolta alla ragazza: “E fu così che arrivò anche il giorno della tua Maturità… sembra ieri il tuo primo giorno di scuola elementare e oggi il tuo ciclo termina chiudendo così, un capitolo bellissimo della tua e della nostra vita. Sono orgogliosa di te, del tuo percorso e di questo esame che ancora una volta mi ha fatto capire quanto sei in gamba”.

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