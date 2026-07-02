Vai al contenuto
Questo sito contribuisce alla audience di

“E alla fine quel giorno è arrivato…”. Katia Pedrotti, è lei a dare la notizia sulla figlia Matilda. Cosa succede (FOTO)

Per oltre vent’anni Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono stati tra le coppie più note nate in televisione, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. Nel tempo hanno costruito una famiglia mantenendo un profilo lontano dalle controversie, condividendo sui social soprattutto momenti legati alla vita privata.

Nelle ultime ore, dai loro canali social è arrivato un aggiornamento che riguarda la loro primogenita Matilda. La notizia è stata diffusa da Katia Pedrotti con un messaggio dedicato alla figlia, pubblicato insieme ad alcune immagini.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli in una foto condivisa online

Katia Pedrotti con la figlia Matilda il giorno dell’esame di Maturità

Katia Pedrotti, la notizia sulla figlia Matilda

La comunicazione riguarda Matilda, la figlia maggiore di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che ha superato l’esame di Maturità. Per segnare il traguardo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato su Instagram due fotografie: una scattata con la figlia nel giorno dell’esame e una seconda immagine risalente all’infanzia, nel primo giorno di scuola elementare.

Nella didascalia, Katia Pedrotti ha accompagnato le immagini con una dedica rivolta alla ragazza: “E fu così che arrivò anche il giorno della tua Maturità… sembra ieri il tuo primo giorno di scuola elementare e oggi il tuo ciclo termina chiudendo così, un capitolo bellissimo della tua e della nostra vita. Sono orgogliosa di te, del tuo percorso e di questo esame che ancora una volta mi ha fatto capire quanto sei in gamba”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva

Successiva
Pagine: 1 2
powered by Romiltec

©Caffeina Media s.r.l. 2026 | P. IVA: 13524951004


Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure