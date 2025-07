“Il padre non si dà pace”. Tragedia immensa, è morto così a soli 2 anni: la dinamica, spaventosa

Una tragedia sconvolgente ha colpito una famiglia in Catalogna, dove un bambino di soli due anni e mezzo ha perso la vita dopo esser stato lasciato in auto per circa quattro ore sotto il sole cocente. L’ipotesi prevalente è che il piccolo sia stato inavvertitamente dimenticato dal padre, che si era recato al lavoro. L’allarme è stato dato da un passante, il quale ha notato il bambino nel veicolo.

Le temperature esterne erano estremamente elevate, superando i 36 gradi, nelle ore in cui il bambino è rimasto intrappolato, precisamente tra le 12 e le 15. Nonostante l’intervento rapido dei servizi di emergenza, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi principale del decesso è il colpo di calore, ma sarà l’autopsia a confermare le cause esatte.

Il dramma si è verificato nella zona industriale di Valls, una località situata a pochi chilometri da Tarragona. Il padre aveva parcheggiato l’auto vicino alla ditta dove lavora, dimenticando tragicamente il figlio sul seggiolino, probabilmente convinto di averlo già lasciato all’asilo. Questo tragico vuoto di memoria ha avuto conseguenze fatali.

Soltanto dopo diverse ore, allertato da un passante che ha notato il bambino chiuso nell’auto, il padre ha corso disperato verso il veicolo nel tentativo di salvarlo. Ha preso il bambino in braccio e ha cercato di portarlo in una zona ombreggiata, ma le sue condizioni erano già disperate. All’arrivo dell’ambulanza, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Efe, il padre è stato colto da un grave stato di shock. La polizia catalana (Mossos d’Esquadra) sta attualmente indagando per ricostruire la sequenza degli eventi. Non sono ancora state prese misure nei confronti del genitore, ma l’indagine rimane aperta.

Precedenti tragici e ammonimenti delle autorità

Questo triste episodio non è un caso isolato in Spagna. Solo lo scorso maggio, a Linares in Andalusia, un bambino di 20 mesi è morto in circostanze simili, dimenticato in auto dal padre. L’autopsia ha confermato che la causa del decesso è stata un colpo di calore.

Le autorità sanitarie avvertono che lasciare un bambino in auto anche per pochi minuti durante l’estate può risultare fatale, poiché la temperatura all’interno dell’abitacolo può superare i 50 gradi rapidamente. Gli esperti spiegano che i casi di amnesia dissociativa sono più comuni di quanto si pensi e possono colpire anche genitori attenti, specialmente in situazioni di stress o cambiamenti di routine.

Appelli per prevenire ulteriori tragedie

Le associazioni per la sicurezza dei minori rinnovano l’appello a non lasciare mai bambini o animali soli in auto, nemmeno per brevi soste. Alcuni propongono l’introduzione obbligatoria di dispositivi anti-abbandono, come già avviene in altri Paesi, per prevenire il ripetersi di simili tragedie.