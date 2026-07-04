“Lacerante”. Tragedia nel lago, la ministra Roccella rompe il silenzio

A più di una settimana dalla scomparsa di Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, arriva il primo messaggio pubblico della titolare del dicastero, segnato dal dolore e dalla gratitudine per la vicinanza ricevuta in questi giorni difficili.

“Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’”, scrive Roccella, ringraziando chi le ha espresso solidarietà dopo il dramma avvenuto sul lago di Vico. Un messaggio che racconta lo strazio di una vicenda ancora senza esito.

La ministra parla di una vera e propria “ondata di affetto”, che definisce commovente e fondamentale per andare avanti in un momento personale descritto come “tragico e lacerante”. Nel frattempo, però, le ricerche del marito non hanno ancora portato ad alcun risultato.

Luigi Cavallari è scomparso lo scorso venerdì durante una gita in barca insieme alla moglie. Dopo essersi tuffato nel lago per trovare refrigerio dal caldo, avrebbe accusato un malore improvviso, scomparendo sotto la superficie dell’acqua.

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