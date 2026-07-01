“Quindi è indagato anche lui?”. Colpo di scena su Garlasco: cosa è successo in Procura (VIDEO)

L’indagine sul delitto di Garlasco prosegue e, secondo quanto emerge dagli accertamenti in corso, i tempi per la conclusione potrebbero estendersi fino alla fine dell’estate. Gli inquirenti stanno completando le verifiche disposte negli ultimi mesi e ogni aggiornamento continua ad attirare attenzione.

Garlasco, il punto sulle indagini

Parallelamente al filone principale relativo all’omicidio di Chiara Poggi, è tornata al centro del dibattito una vicenda collegata alle prime fasi investigative. La nuova ondata di discussioni è stata alimentata dalla messa in onda televisiva di un filmato già noto agli investigatori, che ha rilanciato interrogativi sul ruolo e sulla posizione di un militare coinvolto nelle attività iniziali.

“Quindi è indagato anche lui?”: il video del verbale e la mossa del pm

Nel programma Quarta Repubblica è stata trasmessa la deposizione resa il 27 giugno 2025 da Gennaro Cassese, carabiniere che coordinò le prime indagini sul delitto di Garlasco. I contenuti del verbale erano già stati anticipati nei mesi precedenti dal Corriere della Sera, ma la diffusione integrale di audio e immagini ha ampliato la risonanza del documento, con una rapida circolazione anche sui social.

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