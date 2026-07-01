“Sono morti”. Mondiali, tragedia spaventosa proprio nel giorno più bello

Quella che doveva essere una serata di celebrazione per un risultato storico ai Mondiali si è conclusa con un grave bilancio. Nella capitale, migliaia di persone sono scese in strada per festeggiare la vittoria della nazionale messicana, ma nelle ore successive l’entusiasmo ha lasciato spazio al dolore.

Secondo le stime diffuse dai media locali, la partecipazione avrebbe raggiunto circa un milione di persone, concentrate in diversi punti della città. Solo in seguito è arrivata la conferma della morte di due tifosi, di cui una giovanissima, al termine della serata.

Due vittime: una ragazza di 19 anni e un uomo di 44 anni

Le autorità sanitarie hanno confermato il decesso di una ragazza di 19 anni e di un uomo di 44 anni. In base a quanto riferito dal Dipartimento della Salute, entrambi sarebbero morti per asfissia, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori. I corpi sono stati in seguito riconosciuti e identificati dai familiari.

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