“Sta male”. Wimbledon, il campione è finito in ospedale: cosa succede

Wimbledon si chiude in modo inatteso e caotico per Learner Tien, eliminato al secondo turno del torneo londinese dopo una sconfitta in quattro set contro Marton Fucsovics, in una partita segnata anche da un evidente malessere fisico che ha portato il giovane americano prima a ricorrere a un insolito rimedio a bordo campo, poi a un successivo ricovero in ospedale a Londra e infine a condividere sui social immagini dal sapore decisamente fuori contesto rispetto ai ritmi del tennis professionistico. Il tutto è avvenuto durante il torneo di Wimbledon, dove il giocatore ha dovuto interrompere più volte il proprio rendimento per problemi allo stomaco che ne hanno condizionato la prestazione.

Nel corso del match, infatti, Tien ha chiesto un medical timeout per tentare di gestire i fastidi fisici accusati in campo, scegliendo una soluzione insolita rispetto alle consuete integrazioni alimentari degli atleti. In panchina gli sono state portate diverse fette di pane, consumate nel tentativo di alleviare il malessere gastrico. Una scelta anomala rispetto a banane, barrette energetiche o altri alimenti tipici del tennis agonistico, ma che in quel momento è stata utilizzata come tentativo di contenere i crampi e i disturbi allo stomaco che lo stavano limitando.

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