“Trasportato d’urgenza in ospedale”. Sport sotto choc, terribile incidente stradale per il campione

Un grave incidente stradale ha scosso il mondo dello sport , lasciando con il fiato sospeso appassionati e addetti ai lavori. Un violento impatto tra due veicoli ha provocato il ribaltamento di un’automobile e il conseguente intervento dei soccorsi. Le prime informazioni diffuse hanno parlato di un sinistro particolarmente serio, tanto da rendere necessario il trasporto d’urgenza in ospedale del conducente.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe stata colpita nella parte posteriore destra da un altro mezzo, perdendo improvvisamente stabilità fino a girare su se stessa e capovolgersi. L’intervento dei servizi di emergenza è stato immediato e il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha disposto il ricovero per monitorarne attentamente le condizioni e sottoporlo a ulteriori accertamenti diagnostici, compresa una nuova Tac prevista nelle prossime ore.

Le condizioni del campione dopo il terribile schianto

C’è ansia per Frankie Dettori, autentica leggenda del galoppo mondiale. Il fantino italiano si trovava a Newmarket, uno dei luoghi simbolo dell’ippica internazionale, quando è avvenuto il drammatico schianto. In base a quanto riportato dal Mirror, il campione avrebbe riportato la frattura di diverse costole e quella di un pollice, motivo per cui resterà ricoverato sotto osservazione mentre i medici completano tutte le verifiche cliniche necessarie.

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