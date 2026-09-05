“Tutto bloccato”. Centinaia di persone incappucciate invadono il porto: caos totale

Un gruppo di uomini incappucciati e vestiti interamente di nero ha scelto di bloccare improvvisamente l’arteria principale di accesso, posizionandosi fisicamente lungo la carreggiata e paralizzando il flusso dei veicoli. I volti coperti rendevano impossibile identificare i partecipanti, alimentando fin da subito un forte senso di tensione e smarrimento tra i viaggiatori rimasti bloccati negli autoveicoli. Con il passare dei minuti, il blocco ha generato una fila chilometrica di automezzi, mentre le forze dell’ordine giungevano sul posto cercando di gestire un confronto delicato con i dimostranti per ristabilire l’ordine pubblico ed evitare che la situazione potesse degenerare.

Blocco del traffico e caos stradale

L’azione dimostrativa ha colpito direttamente il porto di Dover, la struttura portuale piu frequentata e strategica di tutto il Regno Unito. Il blocco improvviso ha causato un ingorgo di oltre sei chilometri lungo le strade d’accesso, con i tempi di attesa e i ritardi per gli automobilisti che hanno rapidamente superato i quarantacinque minuti. Le autorita locali e la polizia si sono trovate impegnate in una complessa trattativa sul campo, definendo l’evento come un problema di ordine pubblico pur confermando che non sono stati registrati episodi di violenza diretta. La societa di navigazione P&O Ferries ha comunque cercato di rassicurare i passeggeri, confermando la regolare operativit delle navi e garantendo la riprotezione sui traghetti successivi per tutti coloro che avevano perso la propria corsa a causa dei disordini.

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