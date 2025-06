Addio al famoso del web, la tragica notizia: stava per diventare padre

Il noto tiktoker Mario D’Inverno, conosciuto per la sua allegria contagiosa e i video virali tra le strade di Napoli e Acerra, ha portato un sorriso a chiunque incontrasse. Mario, oltre ad essere un creatore di contenuti, lavorava presso una ditta di fuochi d’artificio ed era membro attivo della AMDA Squadra Annunziata. Con la sua semplicità, raccontava la vita quotidiana, guadagnandosi l’affetto di molti, soprattutto nella sua città natale, Acerra.

La gioia della paternità e l’incidente tragico

Recentemente, Mario aveva annunciato con gioia che stava per diventare padre. Tuttavia, un tragico incidente avvenuto ad aprile ha cambiato tutto, lasciandolo in condizioni critiche. Dopo due mesi in coma, il 23 giugno è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Mario D’Inverno è stato dichiarato morto.

