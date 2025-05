Addio al grande imprenditore: ha creato un mito italiano, famoso in tutto il mondo

Se n’è andato un gigante dell’ippica, lasciando un’eredità incancellabile. A 71 anni, un imprenditore visionario ha detto addio al mondo che aveva trasformato con la sua audacia e intuizione. La sua scomparsa segna la fine di un’era, un momento di riflessione per chi ha visto crescere un mito sotto la sua guida. (Continua dopo la foto…)

Questo pioniere dell’equitazione, noto per il suo approccio discreto e la passione instancabile, ha saputo vedere oltre l’ordinario e trasformare un cavallo poco conosciuto in una leggenda. Per anni, la sua figura è stata un punto di riferimento nel settore, un esempio di come eleganza e determinazione possano dare vita a un sogno. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)