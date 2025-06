Aereo di linea si schianta poco dopo il decollo: a bordo 242 passeggeri

Un aereo diretto a Londra è precipitato nelle prime fasi di volo, sollevando una drammatica colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. A bordo c’erano 242 passeggeri, oltre all’equipaggio. Le autorità non hanno ancora fornito bilanci ufficiali su vittime o sopravvissuti, mentre le immagini dell’incendio stanno già facendo il giro del mondo.

Incidente aereo in India, volo con 242 passeggeri si schianta dopo il decollo

Un Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India, decollato dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad e diretto a Londra Gatwick, è precipitato nelle prime fasi di volo nei pressi della cittadina di Meghani, sollevando una drammatica colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. A bordo c’erano 242 passeggeri, oltre all’equipaggio. Le autorità indiane non hanno ancora fornito bilanci ufficiali su vittime o sopravvissuti, mentre le immagini dell’incendio stanno già facendo il giro del mondo.

Tragedia nei cieli: lo schianto poco dopo il decollo

Secondo quanto riportato dal Times of India, l’incidente si sarebbe verificato pochi minuti dopo il decollo, lasciando appena il tempo al pilota per tentare una manovra d’emergenza, poi risultata vana. La dinamica è ancora da chiarire, ma i primi elementi fanno pensare a un guasto improvviso o a un problema tecnico critico avvenuto in fase di salita. Il Boeing 787 Dreamliner, tra i più moderni aerei di linea, trasportava molto carburante, considerata la lunga tratta intercontinentale: una circostanza che ha amplificato l’esplosione e l’incendio successivo allo schianto.

