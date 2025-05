Aereo precipita dopo il decollo, ci sono vittime

Un cielo di cristallo si era aperto, celando appena il sole che timidamente si affacciava tra le cime degli alberi. L’aereo si era levato, come un uccello maestoso, in volo in una giornata altrimenti serena. Ma quel silenzio d’aria si spezzò bruscamente, lasciando una scia di stupore e smarrimento nella valle sottostante.

Le prime onde di fumo si alzarono, un’oscura colonna che si stagliava contro il cielo, segnale di un dramma appena consumato. Il tempo sembrava sospeso, e mentre la gente osservava, attonita, ciò che restava di un volo di routine, il rumore delle sirene cominciava a echeggiare, mescolandosi al vento che portava l’odore acre di metallo e carburante bruciato. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)