Aereo precipitato in autostrada, il video choc dell’impatto – Una grave tragedia aerea ha sconvolto la provincia di Brescia nella tarda mattinata, quando un ultraleggero è precipitato improvvisamente nei pressi di Azzano Mella, in prossimità del raccordo Corda Molle che collega le autostrade A4 e A21. Il violento impatto ha causato la morte immediata delle due persone a bordo, gettando sgomento tra gli automobilisti che si trovavano a transitare nella zona in quel momento.

Aereo precipitato in autostrada, il video choc dell’impatto (VIDEO)

Le vittime dell’incidente sono state identificate in Sergio Ravaglia, noto avvocato milanese di 75 anni, e la sua compagna di 60 anni. Entrambi si trovavano sull’ultraleggero quando, per cause ancora da accertare, il velivolo ha perso rapidamente quota, schiantandosi sulla carreggiata sottostante. Nell’impatto, alcuni frammenti del velivolo hanno colpito un furgone e un’automobile che percorrevano la stessa direzione, causando solo lievi ferite agli occupanti di questi mezzi.

Gli automobilisti hanno assistito impotenti alla scena

Il tratto di autostrada interessato è stato teatro di momenti di forte tensione: gli automobilisti hanno assistito impotenti alla scena, alcuni costretti a fermarsi d’urgenza per evitare ulteriori conseguenze. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo ma, all’arrivo dei sanitari, per i due occupanti dell’aereo non c’era ormai più nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine, mentre la zona è stata prontamente isolata per consentire le operazioni di bonifica e sicurezza.

