Affonda traghetto con decine di persone a bordo: ci sono morti

La sera era appena iniziata quando l’acqua ha cominciato a invadere il traghetto. Le urla dei passeggeri hanno rotto il silenzio, mentre l’equipaggio cercava di mantenere la calma in una situazione che si aggravava rapidamente. Alcuni passeggeri, nel panico, si sono tuffati in mare, mentre altri sono rimasti bloccati nella stiva. In pochi minuti, il caos si è diffuso: i container hanno iniziato a muoversi, portando con sé veicoli e ostacolando ogni tentativo di fuga. Il comando ha inviato un SOS, ma la situazione era già critica. Le luci si sono spente prima che il traghetto venisse inghiottito dalle onde.

Traghetto affonda a Bali: almeno 4 morti, decine di dispersi

Il traghetto KMP Tunu Pratama Jaya si è inabissato nelle acque tra Giava e Bali, portando con sé un bilancio drammatico di 4 vittime, mentre 38 persone risultano ancora disperse. L’imbarcazione, partita dal porto di Ketapang, era in viaggio verso Bali quando è stata colpita da condizioni meteo avverse che hanno reso impossibile il controllo del mezzo.

Le condizioni proibitive, con onde di due metri, hanno ostacolato i soccorsi. Nonostante la prontezza degli interventi, i soccorritori hanno dovuto affrontare difficoltà enormi. Solo 23 persone sono state salvate, alcune in stato di incoscienza, mentre la ricerca dei dispersi continua.

Continuano le ricerche dei dispersi

Con il passare delle ore, le famiglie si sono radunate nei porti in attesa di notizie sui propri cari. Le operazioni di ricerca proseguono, con l’impiego di imbarcazioni e mezzi aerei, ma la visibilità ridotta e le correnti marine rendono il compito arduo.

L’Indonesia, con le sue oltre 17mila isole, dipende fortemente dai traghetti per i trasporti. Questo incidente ha messo in luce le criticità di un sistema che spesso soffre di sovraccarichi e scarse misure di sicurezza. L’urgenza di migliorare la sicurezza marittima è evidente, ma le risposte tardano ad arrivare.

