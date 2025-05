Aggressione choc sul palco per il famosissimo: pubblico sconvolto (VIDEO) – Succede anche nei templi della techno: durante un set infuocato all’Elrow Town di Madrid, davanti a migliaia di fan in delirio, il famoso dj è stato aggredito da un fan. E il video in breve tempo è diventato virale. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Influenza senza febbre: i sintomi, come riconoscerla e quando avviene

Leggi anche: Yamal e la mano fasciata, “Ecco perché lo fanno”: cosa dice l’esperto

Aggressione choc sul palco per il famosissimo: pubblico sconvolto (VIDEO)

Il dj tedesco Paul Kalkbrenner è stato aggredito da uno spettatore che si è lanciato sul palco stringendogli il collo, prima di essere immediatamente bloccato dalla sicurezza. L’artista, per fortuna illeso, ha ripreso la sua esibizione dopo qualche attimo di smarrimento. Ma le immagini dell’assalto — finite in rete nel giro di pochi minuti — raccontano molto più di una semplice “incursione”. La scena, immortalata in un video diventato virale, mostra un uomo salire di corsa sul palco, avvicinarsi alle spalle di Kalkbrenner e afferrarlo con forza al collo. Il dj appare visibilmente sorpreso, si divincola mentre gli addetti alla sicurezza piombano sul palco e immobilizzano l’aggressore. Pochi secondi di tensione, poi di nuovo la musica. Il pubblico, inizialmente interdetto, esplode in un boato di incoraggiamento. (continua a leggere dopo le foto)

Esto ocurrió en la tarde de ayer en @elrowofficial.



Plena sesión de Paul Kalkbrenner y un espontáneo salgo a la cabina del MainStage y fue directamente a agredir al Dj y productor alemán.



📹: @lucahwtpic.twitter.com/C8kKJ4ZPyg — All Music Spain (@AllMusicSpain) May 2, 2025

Madrid, il dj Paul Kalkbrenner aggredito da un fan sul palco

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell’artista, almeno per ora. Ma il suo entourage ha confermato che Kalkbrenner “sta bene e ha scelto di proseguire il live per rispetto dei fan e del clima festoso dell’evento”. Una decisione che conferma la sua professionalità e il suo attaccamento al pubblico. Ma chi è Paul Kalkbrenner? Per chi vive la musica elettronica con passione, non ha bisogno di presentazioni. Nato a Lipsia e cresciuto a Berlino Est, classe 1977, ha mosso i primi passi nei club giovanili degli anni ’90 insieme all’amico Sascha Funke, con cui condivideva la passione per la techno di Detroit. Cresciuto musicalmente tra Kraftwerk e folklore tedesco, Paul è uno di quei rari artisti capaci di fondere melodia, ritmo e introspezione, trasformando ogni performance in un viaggio emotivo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva