Alain scomparso, come l’hanno ritrovato: poco fa la notizia – È stato trovato vivo il piccolo Allan Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso in un’area campeggio a Ventimiglia. Lo hanno confermato fonti inquirenti a Fanpage.it. Il bimbo di 5 anni si trovava in un camping a Latte con i familiari e la sorella e si era allontanato nella serata di venerdì 11 luglio.

Ritrovato vivo il piccolo Allan: la corsa contro il tempo si è conclusa con un abbraccio

Alla fine, è stato un passante. Un gesto semplice: uno sguardo attento, una chiamata, l’allerta immediata alle forze dell’ordine. E poi la conferma che tutti aspettavano con il fiato sospeso: Allan Bernard Ganao è vivo. Il bambino di 5 anni, scomparso venerdì sera da un camping nella frazione Latte, a Ventimiglia, è stato ritrovato. Una notizia che ha il sapore del sollievo e che chiude un caso che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intero Paese. Il bambino era sparito nel nulla mentre si trovava in vacanza con la famiglia. La macchina delle ricerche si era attivata subito, e nel giro di poche ore si era trasformata in una corsa contro il tempo. Oggi, il lieto fine.

Scomparso dal campeggio nella serata di venerdì

Allan si trovava con i genitori e la sorellina al campeggio “Por la Mar” da poche ore. Era venerdì 11 luglio, e il papà stava montando la tenda quando il piccolo si è allontanato. Un attimo di distrazione, poi più nulla. “Stavamo sistemando le cose, e all’improvviso non c’era più”, aveva detto il padre con voce spezzata. L’ultimo avvistamento documentato risaliva alle 19.30 di venerdì, quando le telecamere avevano ripreso il bambino mentre si allontanava da solo. Da lì in poi, solo incertezze, piste contraddittorie, e un testimone che ha insospettito gli inquirenti.

