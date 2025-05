Alberto Stasi rischia grosso: i giudici pronti a cambiare tutto

Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, rischia grosso dopo la riapertura delle indagini sul caso. I giudici potrebbero cambiare le carte in tavola.

Chi è Alberto Stasi

Alberto Stasi è noto per essere stato al centro di uno dei casi giudiziari più discussi in Italia negli ultimi decenni: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. All’epoca dei fatti, Stasi era il fidanzato della vittima e fu il primo a scoprire il corpo di Chiara nella villetta di famiglia. Dopo anni di indagini, processi e ribaltamenti giudiziari, Stasi fu definitivamente condannato a 16 anni di reclusione nel 2015 per omicidio volontario. Il caso ha suscitato un vasto interesse mediatico per le sue molteplici contraddizioni, le perizie tecniche e il lungo iter giudiziario, diventando simbolo della complessità della giustizia italiana. Di recente, Alberto Stasi ha ricevuto la semilibertà, ma adesso potrebbe cambiare tutto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)