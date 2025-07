Allen, cosa rischia adesso il testimone che lo lasciato andare – Ora che Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso per oltre un giorno e mezzo sulle colline di Ventimiglia, è finalmente tornato tra le braccia dei genitori, l’angoscia lascia spazio alle domande. Il piccolo, partito con la famiglia da Torino per una vacanza in campeggio nella frazione di Latte, è stato ritrovato dopo 36 ore di ricerche. Ma resta ancora una figura chiave da chiarire nella vicenda: quella di Pierluigi Dellano, l’uomo che avrebbe incrociato Allen per l’ultima volta nella serata di venerdì 11 luglio.

Versioni contrastanti e dubbi degli inquirenti

Dellano, al momento non formalmente indagato, è però finito sotto la lente della magistratura. Il motivo? Le versioni divergenti che ha fornito agli investigatori sul suo incontro con il bambino. Una narrazione incerta, che ha sollevato più di un dubbio. In un primo momento, l’uomo avrebbe raccontato di aver accompagnato Allen a piedi, poi avrebbe parlato di un tratto in auto. Per questo gli investigatori hanno disposto il sequestro della sua villa e della sua macchina, per verificare ogni dettaglio utile alla ricostruzione dei fatti. In una delle sue ricostruzioni, Dellano afferma:

«Stavo tornando a casa in macchina. Ho visto il bambino camminare da solo. In un secondo momento l’ho trovato sotto casa mia, era salito fin lì. Allora l’ho preso per mano e l’ho accompagnato fino al primo bivio». Poi, il dettaglio che ha fatto alzare più di un sopracciglio: «Mi è scappato di mano. L’ho lasciato andare».

«Una negligenza», ammette Dellano

«Posso solo dire che, da parte mia, è stata una negligenza», ha ammesso l’uomo in un’intervista al Corriere della Sera. A sua discolpa, racconta di non aver capito subito la gravità della situazione: «Ho pensato fosse un bimbo straniero, forse un turista. Non parlava chiaramente, diceva qualcosa come “papà”». Solo dopo, con l’arrivo massiccio delle forze dell’ordine, Protezione Civile, polizia, Guardia di Finanza, ha realizzato il contesto drammatico in cui si era imbattuto: «Quando mi hanno chiesto se avessi visto il bambino, ho detto la verità».

