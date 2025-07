Allen ritrovato vivo, dove è stato per due giorni: cosa sappiamo – La scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni svanito nella notte tra venerdì e sabato da un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia, si è conclusa positivamente. Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata di domenica, ha suscitato sollievo tra i presenti. L’annuncio è stato dato dai clacson dei veicoli di soccorso, che hanno celebrato il lieto fine della vicenda.

Allen è stato individuato nell’area collinare situata sopra il supermercato Conad, a circa tre chilometri dal punto in cui si erano perse le sue tracce. Il bambino appariva disorientato ma lucido e in condizioni generali buone. I sanitari hanno proceduto alle verifiche mediche necessarie; il piccolo, ignaro dell’attenzione mediatica, sembrava in buono stato di salute. Dopo quasi 48 ore di silenzio e di ricerche ininterrotte, un cittadino ha notato la presenza di un bambino in aperta campagna. Era sporco, spaventato, ma vivo. L’uomo ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, che si sono precipitate sul posto. Per due giorni e due notti il piccolo ha vissuto da solo tra le campagne dell’entroterra ligure, lontano dalla vista dei suoi genitori.

Le ricerche di Allen: ricostruzione degli eventi e testimonianze

Le ultime immagini disponibili di Allen risalivano alle 19:15 di venerdì, quando le telecamere di sorveglianza lo avevano immortalato all’ingresso del campeggio. In quei momenti, mentre il padre era occupato a montare la tenda e la madre era impegnata con la sorellina, il bambino – con una maglietta bianca e pantaloncini verdi – si era allontanato dall’area della famiglia, raggiungendo la strada e scomparendo rapidamente. L’allarme era stato dato dai genitori dopo appena cinque minuti.

