Alluvione, aumenta il numero delle vittime: molte sono bambini – La regione si trova a fronteggiare di nuovo un dramma dalle proporzioni devastanti. Un’alluvione improvvisa ha travolto nelle scorse ore una vasta area dello Stato, causando almeno 24 morti. Alcuni, stando ai media locali, sarebbero purtroppo dei bambini. Un bilancio drammatico destinato a salire, visto che le operazioni di soccorso proseguono senza sosta. Sono tante le persone disperse.

Alluvione, aumenta il numero delle vittime: molte sono bambini

Un’immane catastrofe ha colpito il Texas, dove un’improvvisa alluvione ha causato la morte di almeno 24 persone, come riportato dai media statunitensi. Le operazioni di soccorso continuano incessantemente, mentre molte persone risultano ancora disperse. Le autorità descrivono la situazione come “estremamente pericolosa”, con i soccorritori in una corsa contro il tempo. Tra le aree più colpite si trova quella attraversata dal fiume Guadalupe, che ha esondato con forza straordinaria.

Maltempo, fiume straripa e investe campi scout

In meno di un’ora, il livello dell’acqua è aumentato di oltre otto metri, sommergendo campeggi lungo le rive del fiume, noti per essere frequentati durante l’estate da famiglie e giovani. Tra le persone ancora disperse vi sono venti ragazze che partecipavano a un campo estivo. Il vicegovernatore del Texas, Dan Patrick, ha confermato che alcune delle vittime accertate sono bambini. Una pioggia torrenziale, equivalente a un’intera stagione estiva, ha colpito la zona, aggravata dalla siccità che aveva indurito i terreni, impedendo loro di assorbire l’acqua.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva