Andrea Cavallari evaso, la notizia è appena arrivata: è ufficiale

Il confine che separa la legalità dal crimine talvolta si fa sottile, soprattutto quando la fuga dalla giustizia è il risultato di un piano elaborato con attenzione. Nel caso di Andrea Cavallari, la preparazione meticolosa e la capacità di sfruttare ogni dettaglio della vita quotidiana – dagli studi universitari alle relazioni familiari – hanno contribuito a costruire un mosaico complesso, culminato in una sparizione improvvisa ma attentamente pianificata. La questione centrale è rimasta per giorni una sola: dove si trova Andrea Cavallari? La sua assenza ha alimentato sospetti e inquietudini, lasciando dietro di sé domande senza risposta e una profonda incertezza nel tessuto sociale coinvolto. Proprio ora, è arrivata la notizia ufficiale.

La scomparsa di Andrea Cavallari

L’ultimo giorno di libertà apparente di Cavallari coincide con la laurea in Scienze giuridiche, celebrata presso l’Università di Bologna. Dopo il pranzo con i familiari, riceve un regalo in denaro e si congeda con la scusa di un incontro con la fidanzata. Da quel momento, ogni traccia si dissolve: nessun segnale, nessuna chiamata, nessun avvistamento. Un vuoto improvviso che accende i riflettori su una fuga che sembra orchestrata nei minimi dettagli.

Il contesto familiare si rivela fondamentale nella ricostruzione delle ultime ore in libertà. Al pranzo di festeggiamento partecipano la madre, il patrigno Marco Montanari e la nonna. Proprio Montanari, durante le indagini, sottolinea: “se vuoi sparire, sparisci davvero”, indicando come alcune destinazioni possano facilitare la fuga definitiva da ogni controllo. La madre, di origine ucraina, apre una delle piste investigative principali.

Le tappe della fuga e le ipotesi degli investigatori

Sono ormai trascorse due settimane dalla scomparsa di Andrea Cavallari, 26 anni, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo avvenuta nel 2018. Il permesso premio, ottenuto per discutere la tesi di laurea, si è trasformato nell’occasione ideale per la fuga. Secondo le indagini, i movimenti del giovane sono stati monitorati con attenzione, ma la preparazione e la complicità di alcuni amici hanno reso vana ogni sorveglianza.

Dopo il pranzo, Cavallari sale in auto con due amici, dichiarando di doversi recare da una fidanzata che, in realtà, non vede da oltre due anni. Nonostante la distanza, le intercettazioni tra i due rivelano legami ancora forti e la condivisione di dettagli inquietanti. La polizia analizza tutte le possibili connessioni, senza trascurare alcuna pista. Le ipotesi investigative si concentrano su due aree geografiche: Ucraina e Sudamerica. Nel primo caso, il legame materno suggerisce una possibile fuga verso Est, area non facilmente accessibile alle autorità italiane. Nel secondo, il Sudamerica rappresenta una terra ideale per sparire: vasta, con molteplici possibilità di anonimato e pochi accordi estradizionali.

