“Ho un cancro. Sparirò per un pò”: l’annuncio choc della famosa cantante – La nota cantante ha scelto di condividere con i fan una notizia difficile: le è stato diagnosticato un cancro al seno. Una scoperta recente che la costringerà a rallentare i ritmi e mettere in pausa la sua carriera per affrontare il percorso di cura.

L’annuncio choc della famosa cantante: “Ho un cancro, sparirò per un po’”

Solo dopo qualche giorno di riflessione, Jessie J – nome d’arte di Jessica Ellen Cornish – ha deciso di rompere il silenzio. In un video pubblicato sui suoi canali social, l’artista ha raccontato il momento delicato che sta attraversando, spiegando perché ha scelto di rendere pubblica la diagnosi: «Voglio condividerlo con i miei fan, le persone che mi vogliono bene. E poi sono una persona che ama condividere. Ho sempre raccontato tutto quello che mi è successo nella vita».

Jessie J, la diagnosi è arrivata durante dei controlli

La diagnosi è arrivata durante una serie di controlli medici. Il tumore è stato individuato in una fase precoce, un dettaglio a cui l’artista si aggrappa con forza: «Sto sottolineando la parola “precoce”. Il cancro è una schifezza in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo a quella parola».

