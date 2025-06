Antonio scomparso da giorni, poco fa la triste notizia

Antonio era scomparso venerdì 20 giugno. Era uscito di casa come d’abitudine attorno alle 8:30 del mattino. Non aveva portato con sé il portafoglio né il cellulare, un dettaglio che inizialmente aveva fatto pensare ad una semplice passeggiata. La figlia, Sabrina, aveva lanciato l’allarme quando Antonio non era rientrato, e in breve tempo l’intero paese si era mobilitato nelle ricerche. L’intera comunità, che si era stretta attorno alla famiglia nella speranza di un lieto fine, è ora immersa nel dolore.

Carignano, era scomparso venerdì: Antonio Groppo trovato morto sulle sponde del Po

La tranquillità di Carignano, piccolo centro nel Torinese, è stata spezzata da una notizia devastante. Dopo oltre 3 giorni di incessanti ricerche, il corpo di Antonio Groppo, un uomo di 75 anni, è stato ritrovato senza vita lungo le sponde del fiume Po. Antonio era uscito di casa venerdì mattina e non è più rientrato. Così erano iniziate le incessanti ricerche, fino al triste epilogo.

Squadre di volontari, forze dell’ordine e vigili del fuoco hanno perlustrato la zona giorno e notte, utilizzando droni, elicotteri e unità cinofile. Nonostante gli sforzi, l’esito è stato tragico: il corpo di Antonio è stato rinvenuto nei pressi del circolo bocciofilo, un luogo a lui caro, ma sul lato opposto del fiume rispetto all’ultima segnalazione. “Abbiamo trovato mio papà, purtroppo non come speravamo. Grazie a tutti per il vostro supporto”, ha dichiarato Sabrina, confermando i timori di molti.

