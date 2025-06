“Cosa è successo quando è morta mia moglie”: Sterpin, la rivelazione su Liliana Resinovich

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata morta poche settimane dopo. Lunedì 23 giugno si è svolto a Trieste l’incidente probatorio chiave per le indagini, con la lunga testimonianza di Claudio Sterpin, amico speciale della vittima e figura centrale nel caso. In aula anche il marito Sebastiano Visintin, ora indagato per omicidio. Ecco tutto ciò che è emerso in cinque ore di confronto teso e dichiarazioni pesantissime.

Accuse pesanti prima dell’udienza: “Un omicidio premeditato”

È iniziato con parole durissime l’incidente probatorio sul caso Liliana Resinovich. Claudio Sterpin, amico intimo della 63enne e figura ritenuta chiave dalla Procura, ha parlato a pochi minuti dall’inizio dell’interrogatorio, senza mezzi termini: «Questo è stato un omicidio premeditato e sono coinvolte diverse persone». Sterpin ha puntato il dito direttamente contro il marito, Sebastiano Visintin, affermando che «è stato l’unico a non cercarla, perché sapeva che non sarebbe tornata», e ribadendo: «Lui sa tutto», riporta Il Corriere.

L’incontro tra i due uomini è avvenuto davanti al Palazzo di Giustizia, in un clima carico di tensione. Visintin, apparso visibilmente provato, si è limitato a un appello secco e pubblico: «Rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta». Pochi minuti dopo, i due si sono ritrovati nello stesso corridoio, ma senza incrociare lo sguardo.

Un interrogatorio cruciale per l’indagine

Il lungo interrogatorio, durato 5 ore a porte chiuse, si è svolto davanti alla gip Flavia Mangiante, su richiesta della pm Ilaria Iozzi, con la presenza della procuratrice capo Patrizia Castaldini. L’obiettivo era cristallizzare la versione di Sterpin, considerata cruciale dagli inquirenti.

«Sterpin ha risposto a tutte le domande, in modo lineare e coerente», ha dichiarato soddisfatta la procuratrice Castaldini. Il testimone ha ricostruito nel dettaglio la sua relazione con Liliana, definendola «una storia d’amore ritrovata» e aggiungendo elementi ritenuti importanti: «Aveva deciso di lasciarlo e venire a vivere con me». Sterpin ha ricordato che il 19 dicembre 2021 avevano in programma una gita a Umago, data simbolica in quanto anniversario del loro primo incontro sentimentale.

