Sondaggi politici, gli ultimi dati sono una doccia gelata: chi è in difficoltà

Tornano puntuali i sondaggi politici di SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana, aggiornati a martedì 24 giugno 2025. Il quadro politico mostra lievi ma significative variazioni nei rapporti di forza tra i partiti. Ecco tutti i dati aggiornati.

Fratelli d’Italia guida e guadagna: il centrodestra resta saldo

Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, con un ulteriore incremento dello 0,2% che porta la formazione di Giorgia Meloni al 30,6%. Un risultato che consolida la leadership nel panorama politico nazionale e rafforza il ruolo centrale del partito nella coalizione di centrodestra. Tra gli alleati, la Lega di Matteo Salvini guadagna un +0,1%, salendo all’8,2%, mentre Forza Italia di Antonio Tajani arretra al 8,1% (-0,2%). Noi Moderati, il piccolo alleato di centro guidato da Maurizio Lupi, resta stabile all’1%. Il blocco di centrodestra, nel suo complesso, si conferma solido sopra la soglia del 47%.

Il Pd perde terreno, AVS e Renzi in difficoltà

Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, è il partito che perde di più in questa rilevazione: scende al 23%, con un calo dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Un segnale da non sottovalutare per il centrosinistra, che fatica a consolidare l’opposizione.

Anche Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), il progetto di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, segna un passo indietro, fermandosi al 6,5% (-0,2%). Netto invece il calo per Italia Viva di Matteo Renzi, che scende al 2,1% (-0,2%), avvicinandosi sempre più alla soglia di irrilevanza elettorale.

