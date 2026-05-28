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“Apocalisse in Italia”. Grandine gigante devasta tutto: auto distrutte e autostrada paralizzata

Grandinata nel Veronese: chicchi di grandi dimensioni e danni a veicoli e strade

Un violento episodio di maltempo ha colpito nelle ultime ore il Veneto, con una grandinata di eccezionale intensità concentrata soprattutto nel Veronese. Nella zona della Valpolicella sono stati segnalati chicchi fino a 4-5 centimetri, con conseguenze pesanti su veicoli, coltivazioni e viabilità, in particolare lungo la autostrada A4.

Grandine gigante in Valpolicella: i danni tra Verona e Negrar

L’area più colpita risulta quella compresa tra Verona e Negrar, dove la grandine grossa ha provocato danni diffusi. Diverse segnalazioni riferiscono di auto con carrozzerie ammaccate, specchietti divelti e cristalli infranti, a seguito dell’impatto dei chicchi di ghiaccio.

Oltre ai veicoli, la perturbazione ha interessato anche vigneti e coltivazioni della Valpolicella, un comparto centrale per l’economia locale. L’entità dei danni alle produzioni agricole è in fase di valutazione.

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