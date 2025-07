Attacco in pieno centro, almeno 8 vittime: terrore puro – Nel cuore di un periodo segnato da forti tensioni internazionali, un nuovo episodio di violenza ha scosso la provincia sud-orientale del Sistan e Baluchistan, in Iran. Un attacco armato contro un importante edificio giudiziario ha riportato l’attenzione sui rischi che incombono sulle infrastrutture statali, accentuando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza. Questi eventi evidenziano come le aree già instabili possano diventare teatro di gravi episodi, minando la fiducia della popolazione nei confronti delle istituzioni.

Le autorità iraniane sono intervenute prontamente, diffondendo comunicazioni ufficiali volte a rassicurare la cittadinanza. Hanno sottolineato l’efficacia della risposta delle forze di sicurezza e la rapidità delle operazioni svolte. Tuttavia, il clima di incertezza persiste e il dolore per le vittime rimane tangibile, soprattutto perché l’attacco ha colpito un simbolo della giustizia e dell’ordine pubblico.

L’attacco, avvenuto nella città di Zahedan, ha visto un gruppo armato irrompere nel tribunale locale, aprendo il fuoco contro funzionari e cittadini presenti all’interno dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai media e dalle autorità, il bilancio provvisorio è di almeno otto vittime, tra cui cinque civili e tre membri del commando. Sono almeno tredici le persone rimaste ferite nell’azione.

