Auto contromano in autostrada, schianto frontale violentissimo: è una strage

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 27 luglio 2025 sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. L’accaduto ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale sulle principali arterie del Paese.

Secondo le informazioni ufficiali, due automobili sono rimaste coinvolte in un scontro frontale che ha causato la morte di quattro persone e il ferimento grave di un’altra. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul luogo, ma nonostante l’intervento tempestivo, tre persone sono decedute immediatamente. Una quarta è stata trasportata in condizioni critiche con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Scontro frontale tra Novara Est e Marcallo Mesero

La Polizia stradale di Novara Est ha ricostruito la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti, un conducente di 70 anni avrebbe imboccato l’autostrada contromano, percorrendo alcuni chilometri prima di impattare frontalmente contro un’altra vettura che procedeva nella direzione corretta.

Nell’auto investita viaggiavano in totale quattro persone: tre hanno perso la vita sul colpo, mentre la quarta è stata soccorsa in condizioni estremamente critiche. Gli investigatori stanno valutando con attenzione le cause dell’inversione di marcia, compresa la possibilità di anomalie nella segnaletica stradale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva