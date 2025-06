Auto piomba contro il bar, il motivo è folle: dramma per un cliente – È accusato di tentato omicidio e si trova ora in carcere a Pavia il 41enne tunisino Ouafi Craiet, autore di un gesto folle e violento che ha sconvolto la tranquilla Gravellona Lomellina, piccolo centro in provincia di Pavia. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, e a farne le spese è stata soprattutto Federica Coviello, 51 anni, che ora lotta tra la vita e la morte.

Leggi anche: Matilda De Angelis: “Irrispettoso condividere il Nastro d’Argento con Elodie”

Leggi anche: “Portobello”, diffuse le prime immagini dell’attesissima serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora

Auto piomba contro il bar, il motivo è folle: dramma per un cliente

Tutto ha avuto origine all’interno dell’“Antica Caffetteria”, un bar situato sulla via principale del paese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Ouafi Craiet è entrato nel locale poco prima delle 20. Era visibilmente agitato, forse già in uno stato di alterazione. Ha iniziato a lamentarsi con il personale, sostenendo che gli era stata servita una sambuca annacquata. Poco dopo ha protestato anche per alcuni Gratta e vinci, accusando il bar di averlo truffato. Le sue rimostranze sono sfociate presto in un alterco verbale con la titolare del bar, di origini cinesi, e con il compagno di lei, presenti nel locale in quel momento. La tensione è salita rapidamente e la situazione è degenerata in una vera e propria colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato allontanato con forza dal locale.

La folle vendetta: si scaglia in auto contro la vetrina

Allontanato dal bar, Craiet ha raggiunto una Fiat 500 parcheggiata poco distante. Al volante c’era la sua fidanzata. Senza esitazioni, l’uomo l’ha spinta fuori dall’auto, si è messo alla guida e, con una manovra fulminea, ha invertito il senso di marcia. Poi, a tutta velocità, si è scagliato contro la vetrina del bar, centrando il dehors dove in quel momento sedevano alcuni clienti. L’impatto è stato violentissimo. A pagare il prezzo più alto è stata Federica Coviello, che si trovava seduta a un tavolino all’esterno del locale. Travolta in pieno dalla vettura, è rimasta gravemente ferita.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva