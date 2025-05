Auto si schianta contro un muro, terribile: chi c’era a bordo

Tragico incidente nella mattinata di oggi, sabato 31 maggio 2025. Una persona è morta nello schianto di un’auto contro un muro. Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia è stata confermata dal sindaco. Ecco cosa è successo e quali sono le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Grave incidente sulla SP134 a Motta Sant’Anastasia

Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi lungo un tratto tristemente noto per la sua pericolosità: la Strada Provinciale 134, che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo di Valcorrente, sulla SS121. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Clio avrebbe perso aderenza o controllo per motivi ancora in fase di accertamento, terminando la sua corsa contro un muro. A bordo del veicolo viaggiavano il conducente e la bambina di 15 mesi. L’impatto è stato violentissimo e l’auto si è arrestata al centro della carreggiata, ostacolando la circolazione.

Tragico incidente a Motta Sant’Anastasia: muore una bambina di 15 mesi

Un’intera comunità è sotto shock per la tragica morte di una bambina di appena 15 mesi, vittima di un violento incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 134, nel tratto che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo di Valcorrente. La piccola si trovava a bordo di una Renault Clio insieme alla madre.

