Alberto Stasi, la scoperta sul suo avvocato: chi è Antonio De Rensis – Con la sua abilità di affrontare casi legali complessi e controversi, Antonio De Rensis è diventato un nome di rilievo nel panorama giudiziario italiano. Nonostante il carattere riservato, si è distinto per la sua determinazione e capacità di riaprire casi considerati chiusi, come dimostra il suo coinvolgimento nel noto delitto di Garlasco. Attualmente, De Rensis rappresenta Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007.

La carriera di De Rensis è contrassegnata da casi di grande impatto mediatico. Ha difeso l’ex ct della Nazionale Antonio Conte durante il processo sul calcioscommesse e ha supportato la famiglia di Marco Pantani nella richiesta di riaprire le indagini sulla morte del celebre ciclista. Il caso di Pantani, deceduto nel 2004 in circostanze mai del tutto chiarite, ha visto De Rensis in prima linea per ottenere giustizia.

Nonostante i suoi sforzi, molte delle sue battaglie legali non hanno portato ai risultati sperati. Tra questi, il caso di Andrea Iannone, pilota MotoGP squalificato per doping nel 2019. De Rensis ha sostenuto la tesi della contaminazione alimentare ma non ha potuto evitare i quattro anni di squalifica per Iannone. Il delitto di Garlasco rappresenta un punto cruciale nella carriera di De Rensis. In collaborazione con l’avvocato Giada Bocellari, è stato in grado di riaprire un’indagine considerata chiusa. Il fattore determinante è stata una nuova analisi del dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, che ha portato ad Andrea Sempio, un conoscente della famiglia Poggi. De Rensis ha affermato che le nuove prove “potrebbero riscrivere la storia”, esprimendo fiducia nella teoria dell’omicidio in concorso.

