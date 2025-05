Baba Vanga, spunta la profezia da brividi: “Conseguenze per tutti”

Nel corso del 2025, le crescenti tensioni tra India e Pakistan hanno riacceso l’interesse per le presunte profezie di Baba Vanga, la veggente bulgara scomparsa nel 1996. (Continua…)

Chi è Baba Vanga

Baba Vanga, il cui vero nome era Vangelia Pandeva Dimitrova, è stata una mistica e chiaroveggente bulgara nata nel 1911 e morta nel 1996. Cieca fin dall’infanzia a causa di un incidente, divenne celebre nei Balcani e in tutta Europa orientale per le sue presunte capacità profetiche. Molti dei suoi seguaci ritenevano che avesse previsto eventi futuri con sorprendente precisione, tra cui disastri naturali, guerre e cambiamenti politici. Tuttavia, le sue profezie non sono mai state documentate in modo sistematico o verificato scientificamente, e gran parte di ciò che si conosce su di lei proviene da racconti orali o testimonianze di terzi. Di recente, è spuntata fuori una profezia davvero da brividi di Baba Vanga sulla guerra. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)