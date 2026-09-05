Bambina di 6 anni aggredita al parco: chi sono gli assalitori

Un pomeriggio al parco si è trasformato in pochi istanti in un episodio di violenza che ha coinvolto una bambina di sei anni a Bologna. Secondo la ricostruzione fornita dalla madre, la piccola sarebbe stata avvicinata da un gruppo di minori, fatta cadere e colpita ripetutamente. Dopo le cure al pronto soccorso del Sant’Orsola, sono partiti gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire dinamica e responsabilità.

Aggressione al parco San Donnino di Bologna

I fatti si sarebbero verificati intorno alle 17 nel parco di San Donnino, a Bologna. La madre e la figlia stavano passeggiando nell’area verde quando, sempre secondo il racconto reso agli investigatori, cinque bambini di età compresa tra sei e dieci anni si sarebbero avvicinati alla bambina.

La donna avrebbe riferito che l’azione è stata molto rapida: durante una breve distrazione, la figlia sarebbe stata circondata, spinta a terra e presa a calci. Accortasi della scena, la madre è intervenuta per soccorrere la piccola; il gruppo si sarebbe quindi allontanato lungo i percorsi del parco.

Il ricovero al Sant’Orsola e l’intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo l’episodio, la bambina è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola per gli accertamenti sanitari. I medici hanno attivato le procedure previste in presenza di possibili violenze su minori e sono state informate le forze dell’ordine.

Gli esami eseguiti non avrebbero evidenziato lesioni gravi tali da rendere necessario il ricovero. La minore ha potuto quindi fare ritorno a casa con la madre. Nel frattempo gli investigatori hanno raccolto la testimonianza della donna e i primi elementi utili alla ricostruzione.



Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva.



