Bastoni indagato, spuntano le chat che lo inguaiano: “Dopo la partita…”

Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è coinvolto in un’indagine coordinata dalla procura di Milano. Il fascicolo, secondo quanto emerso, ruota attorno alla contestazione di prostituzione minorile, ipotesi che il giocatore respinge. Al centro dell’attenzione degli inquirenti ci sarebbero conversazioni e messaggi acquisiti agli atti, relativi a contatti con un presunto circuito di escort e a incontri organizzati in contesti privati.

Inchiesta su Alessandro Bastoni: l’ipotesi di prostituzione minorile

L’indagine è seguita dai magistrati milanesi e riguarda presunti episodi legati a serate private e all’organizzazione di incontri. Bastoni, tramite il proprio legale Salvatore Scuto, ha negato in modo netto di aver pagato per prestazioni sessuali e ha escluso qualsiasi coinvolgimento con persone minorenni.

Nonostante la posizione difensiva, gli investigatori stanno esaminando una serie di chat recuperate dai telefoni delle persone coinvolte. In una conversazione richiamata negli atti, il calciatore si sarebbe rivolto ad Alessio Salamone, indicato come figura legata all’agenzia Ma.De, per organizzare un incontro “Dopo la partita…” nella propria abitazione, con più persone presenti per bere qualcosa, chiedendo esplicitamente di non lasciare tracce.

Chat e intercettazioni: i messaggi al centro delle verifiche

Tra gli elementi valutati dagli inquirenti figurano messaggi risalenti agli anni passati. In particolare, viene richiamata una chat del 9 luglio 2020 nella quale Salamone avrebbe menzionato una ragazza minorenne che, secondo quanto riportato, avrebbe mostrato interesse per il giocatore. La replica attribuita a Bastoni, sempre secondo la ricostruzione contenuta nelle carte, si sarebbe concentrata sull’individuazione di un luogo riservato, con la proposta di utilizzare l’abitazione come soluzione per evitare esposizioni.

Nel materiale analizzato compaiono anche contatti più recenti: tra questi una conversazione datata marzo 2025 che coinvolgerebbe un altro calciatore di Serie A, indicato con le iniziali B.K.. Quest’ultimo, stando a quanto riportato, non risulta indagato. Nella chat sarebbe stato utilizzato un linguaggio gergale e allusivo riferito a incontri organizzati. Le serate

L’organizzazione, riporta il Corriere della Sera, avveniva via WhatsApp, il che per Bastoni vuol dire 3.036 messaggi tra il 2020 e il 2026, tra cui anche quelli che scambia con Salamone il 21 giugno 2020 dopo Inter-Sampdoria finita 2-1. «Per il dopo partita (…) 2/4 (donne, ndr.) a casa mia… beviamo là».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva