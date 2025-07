“Beccata mentre bacia un altro in spiaggia”: scandalo sulla famosa coppia italiana

Sembravano inseparabili, nella musica e nella vita. I due hanno costruito la loro identità artistica e personale sulla complicità e l’amore reciproco. Ma ora, a poco più di un anno dalle nozze, un’indiscrezione firmata Deianira Marzano getta un’ombra sul loro legame. Una segnalazione anonima, una foto scattata in spiaggia, un nome misterioso: Roby. I fan sono sotto shock. È davvero crisi per una delle coppie più amate della musica italiana?

Leggi anche: Parcheggia male l’auto, al suo ritorno trova un biglietto: scena agghiacciante

Il bacio in spiaggia: lo scatto che fa discutere

A far esplodere il caso è stata l’influencer e esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione anonima giunta nelle ultime ore. Il messaggio è diretto: “Ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia in Liguria”.

Secondo quanto riportato, l’uomo sarebbe stato chiamato da lei “Roby” e i due sarebbero apparsi affiatati e complici. A corredo della segnalazione, una foto rubata, che sembrerebbe immortalare l’attimo prima del bacio. Al momento, non si conoscono altri dettagli sull’identità dell’uomo né sulle circostanze esatte dell’incontro.

Una coppia apparentemente solida

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web perché i Coma Cose sono sempre stati visti come un esempio di coppia autentica, lontana dai riflettori ma profondamente connessa. Dopo dieci anni di carriera condivisa, nel 2023 hanno fatto sognare il pubblico con una proposta di matrimonio sul palco di Sanremo, seguita da una cerimonia privata nell’ottobre 2024, al Palazzo Reale di Milano.

“Senza grandi piani, ma ci siamo bastati. Legati da qualcosa di invisibile che nemmeno noi sappiamo spiegare”, scrivevano sui social il giorno delle nozze. Un amore apparentemente solido, nato sul palco ma cresciuto lontano dai riflettori, fatto di musica, scelte condivise e intimità discreta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva