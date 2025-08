Prende una bimba di due anni in braccio e la porta via: paura al centro commerciale (VIDEO)

Prende una bimba di due anni in braccio e la porta via: paura al centro commerciale. È una scena che potrebbe scuotere profondamente qualsiasi genitore: un pomeriggio come tanti, in un luogo apparentemente sicuro e familiare, si trasforma in un incubo silenzioso. Un uomo qualunque si muove con calma, senza destare sospetti. Poco distante da un’area giochi affollata di voci infantili e colori vivaci, dove l’attenzione è spesso frammentata tra telefonate, chiacchiere e distrazioni. In pochi istanti — quei pochi che bastano a stravolgere tutto — segue una bambina, la solleva con naturalezza e si incammina verso l’uscita, come se niente fosse. Tutto senza che nessuno si accorgesse di nulla. I dettagli.

Tentato rapimento di minore in centro commerciale: la dinamica dei fatti

Un grave episodio di tentato rapimento si è verificato il 18 luglio scorso presso il Fair Oaks Shopping Center in Virginia. Un uomo, comportandosi da normale cliente, si è avvicinato all’area giochi del centro commerciale e, approfittando di un momento di distrazione, ha seguito una bambina che si era allontanata dall’area riservata ai più piccoli. L’uomo ha sollevato la bambina e si è diretto verso l’uscita, senza destare sospetti tra i presenti.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza e l’allarme dei genitori

L’intero episodio è stato documentato dalle telecamere di sicurezza del centro, che hanno registrato l’uomo mentre si avvicinava alla bambina, la prendeva in braccio e si allontanava rapidamente. Nel video si nota la piccola, senza scarpe, visibilmente spaesata, mentre viene condotta fuori dall’area giochi. Nessuno dei presenti si è accorto della situazione in tempo reale.

