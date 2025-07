Bimba si alza dal letto e muore così a 7 anni: la tragedia davanti alla madre

Il recente decesso di una bambina di 7 anni ha profondamente colpito la comunità, lasciando un senso di sgomento e dolore tra i residenti.. Il tutto è accaduto nella mattinata di sabato, 12 luglio. La piccola si era svegliata da poco quando ad un certo punto si è rivolta alla madre spiegandole che qualcosa non andava. Quindi è partita la chiamata al 118, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano.

Il vuoto per la scomparsa della bimba

La scomparsa della piccola France ha generato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i compagni della scuola primaria De Amicis. L’intera cittadinanza si stringe attorno ai genitori, agli insegnanti e ai bambini che condividevano con lei momenti quotidiani di crescita e apprendimento.

Nella scuola che frequentava, la bimba era riconosciuta per la sua dolcezza e per la predisposizione ad aiutare i compagni, qualità che la rendevano particolarmente amata sia dagli alunni sia dal personale scolastico. Il dolore per la sua perdita è acuito dalla consapevolezza che, con la ripresa delle lezioni, resterà un banco vuoto a testimoniare la sua assenza e il suo ricordo indelebile tra i presenti. Ma come è accaduta questa enorme tragedia?

Malore improvviso per France a soli 7 anni

Il tragico evento si è verificato nell’abitazione familiare di Borgomeduna, una frazione di Pordenone, dove la bambina viveva con i genitori e i fratelli. Sabato mattina, in quella che doveva essere una giornata come tante, la routine familiare è stata improvvisamente interrotta da un malore fatale che ha colpito la piccola, lasciando tutti increduli e sopraffatti dal dolore.

Secondo la ricostruzione fornita dai familiari, la mattina del decesso la bambina si era appena svegliata ed era stata incaricata dalla madre di prendere dell’acqua per la sorellina minore. Pochi minuti dopo, mentre si avvicinava al frigorifero per prendere dello yogurt, la piccola ha pronunciato le parole: “Mamma, la testa”. Il padre, Oben Marcel Ghogue Tsague, ha raccontato: “Subito la mamma l’ha presa in braccio, capendo che qualcosa non andava. È stato un momento terribile”.

