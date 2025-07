Calcio in lutto, addio a una vera leggenda: amato da tutti – Il mondo del calcio italiano si trova a vivere un momento di profondo lutto. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro del Paese, lasciando un segno di commozione tra sportivi, istituzioni e tifosi. Il suo nome è stato sinonimo di battaglie civili, coraggio e determinazione nel difendere i diritti dei calciatori.

Calcio in lutto, addio a una vera leggenda: amato da tutti

Nel corso degli anni, Sergio Campana ha rappresentato una guida costante e affidabile per chiunque operasse nel mondo del calcio, offrendo una visione innovativa e un impegno senza tregua per una maggiore giustizia all’interno del sistema sportivo nazionale. La sua azione si è sviluppata in un contesto storico complesso, in cui i giocatori erano spesso privi di tutele e strumenti per tutelare la propria carriera. Fu proprio in questo scenario che Campana comprese l’importanza di un sindacato forte, capace di rappresentare una categoria troppo a lungo sottovalutata. Il lavoro svolto negli anni ha portato a una profonda trasformazione del calcio professionistico italiano, assicurando conquiste fondamentali per il benessere degli atleti.

La sua carriera ha attraversato oltre quattro decenni

La sua carriera ha attraversato oltre quattro decenni, dal 1968 al 2011, segnando 43 anni di presidenza all’Associazione Italiana Calciatori (AIC). Durante questo lungo periodo, Campana ha affrontato i cambiamenti sociali, economici e sportivi che hanno caratterizzato il nostro Paese, mantenendo sempre come obiettivo centrale la tutela della dignità dei calciatori. Tra le sue principali conquiste, spicca l’introduzione del contratto collettivo di categoria, la garanzia di pensioni adeguate e l’ottenimento di assistenza sanitaria per i membri dell’AIC. Questi risultati hanno rappresentato una svolta epocale e sono oggi considerati elementi imprescindibili del sistema calcistico nazionale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva