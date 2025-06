Il caldo non dà tregua, bollino rosso in 6 città: dove e quanto durerà

L’estate è appena cominciata, ma sull’Italia si è già abbattuta una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L’anticiclone africano Pluto ha spalancato le porte del Sahara sul Mediterraneo, trasformando il Paese in un gigantesco forno. Le temperature sfiorano i 40-42 gradi da Nord a Sud, e non si intravede una tregua all’orizzonte. Scopriamo dove farà più caldo, quanto durerà questa situazione e perché il rischio per la salute è concreto.

Anticiclone Pluto: l’Italia sotto assedio

Il responsabile di questa lunga fase rovente è Pluto, l’anticiclone africano che sta estendendo la sua influenza dal Sahara fino al cuore dell’Europa mediterranea. In Italia, le temperature stanno schizzando verso i 40 gradi, in un crescendo che coinvolge tutto il Paese. Al Nord, il caldo si concentra in Emilia-Romagna e basso Veneto, dove anche le ore notturne non porteranno sollievo. Al Centro, la morsa rovente stringe Toscana, Umbria e Lazio, mentre al Sud sono Campania, Puglia e Basilicata le regioni più colpite. Nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, già abituate a temperature estreme, si toccheranno i valori più alti: fino a 42 gradi.

Bollini rossi e arancioni: scatta l’allerta caldo

Oggi sono 6 le città con bollino rosso – il livello di allerta più alto (3) – secondo il monitoraggio del ministero della Salute: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Qui si prevede un rischio concreto per la salute, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. In bollino arancione (livello 2), invece, troviamo grandi città come Roma, Milano, Napoli, Venezia, Palermo, Ancona e Verona, tra le altre.

Non si tratta solo di un disagio passeggero: il livello di stress termico è molto elevato e il caldo, oltre ad essere persistente, si presenta anche nella sua forma più insidiosa, con notte tropicali che impediscono il recupero del corpo umano. Le autorità raccomandano di seguire gli avvisi della Protezione civile e di adottare comportamenti adeguati per evitare colpi di calore. La domanda che tutti si pongono è una: quando finirà il caldo africano?

