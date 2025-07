Terribile incidente, camion si accartoccia sull’asfalto: dinamica spaventosa – Un tragico incidente ha sconvolto la normale attività sulla Strada Statale 131, una delle principali arterie di collegamento dell’isola. Questo evento ha provocato non solo gravi disagi al traffico, ma soprattutto una perdita irreparabile di una vita umana. Le autorità locali sono giunte rapidamente per garantire la sicurezza dell’area e avviare le indagini necessarie.

Mentre si cerca di chiarire le esatte circostanze dell’incidente, l’impatto ha lasciato un segno profondo, influenzando considerevolmente la circolazione e obbligando molti automobilisti a utilizzare percorsi alternativi.

Sardegna, tir si ribalta su Statale 131: morto camionista. Il tragico evento si è verificato al chilometro 150 della Strada Statale 131, una via fondamentale che unisce le estremità nord e sud dell’isola. Un tir si è completamente ribaltato per cause ancora in fase di accertamento, causando la morte del conducente, un uomo di 48 anni. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori, l’autista sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito del violento impatto, riportando traumi gravissimi che hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione.

