Camion si ribalta in autostrada, traffico in tilt e code chilometriche

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 giugno 2025, un camion che viaggiava in autostrada si è ribaltato. L’incidente ha generato code interminabili, con il traffico bloccato per diverse ore mentre le autorità lavoravano per gestire la situazione. Il mezzo pesante trasportava carichi di carta, che si sono dispersi sulla strada, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.

Leggi anche: Ragazza di 30 anni buttata a terra e aggredita in pieno centro: la reazione dei passanti

Camion si ribalta sull’A1 a Bologna, traffico in tilt: code e disagi alla viabilità

Un grave incidente ha creato caos sulla autostrada A1 in direzione Bologna. Nella mattinata del 27 giugno, un camion si è ribaltato al chilometro 209 tra Rioveggio e Sasso Marconi Nord, causando la chiusura temporanea della carreggiata nord.

La polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza. Le alte temperature hanno reso necessario un servizio di distribuzione di acqua agli automobilisti bloccati sotto il sole. Le operazioni di soccorso sono risultate complesse a causa della posizione del camion e dei materiali sparsi sulla carreggiata, richiedendo un lavoro intenso per garantire la sicurezza stradale.

Camion si ribalta in A1: traffico in tilt

La chiusura del tratto autostradale ha determinato un significativo blocco della circolazione. Le squadre di emergenza hanno rapidamente cercato di ripristinare la viabilità, ma il traffico è stato riaperto solo su una corsia, causando ulteriori disagi. L’incidente ha provocato code che hanno raggiunto gli 11 km in direzione Bologna, mentre chi proveniva dalla A1 Direttissima ha affrontato ben 17 km di coda. Anche il segmento tra Badia e il bivio con la Variante di Valico ha visto 6 km di congestione.

Autostrade per l’Italia ha fornito specifiche raccomandazioni per percorsi alternativi. Gli automobilisti diretti a Bologna sono stati invitati a uscire a Sasso Marconi e utilizzare la viabilità ordinaria per rientrare in A1 a Bologna Casalecchio. Chi proveniva dalla Panoramica ha potuto uscire a Rioveggio e seguire le strade provinciali SP 325, SP 37 e SP 58.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva