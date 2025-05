Caso Orlandi, spuntano nuovi indizi su Emanuela: la scoperta. Gli sviluppi recenti nel caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori continuano a suscitare interesse e speranze di risoluzione. La Commissione parlamentare d’inchiesta ha portato alla luce nuovi documenti che potrebbero finalmente svelare la verità su uno dei misteri più intricati della cronaca italiana. Il senatore Andrea De Priamo, presidente della Commissione, ha illustrato i progressi a Tg1, citando un anno di audizioni e l’analisi di un vasto numero di documenti.

Il caso Orlandi: riaperte le indagini

Il 22 giugno 1983, Emanuela Orlandi, quindicenne cittadina vaticana, scomparve misteriosamente a Roma dopo una lezione di musica presso l’Accademia “Tommaso Ludovico da Victoria”. Quel pomeriggio, telefonò a casa riferendo di essere stata avvicinata da un uomo che le aveva proposto di partecipare a una sfilata per l’atelier Fontana, distribuendo prodotti Avon. Da quel momento, di lei si persero le tracce. Il caso, avvolto da depistaggi e teorie su coinvolgimenti della Banda della Magliana, servizi segreti e scandali vaticani, è rimasto irrisolto per decenni . Nel 2023, la magistratura vaticana ha riaperto le indagini, affiancata da una commissione parlamentare italiana.

Ombre sul Vaticano: il caso irrisolto di Emanuela Orlandi

Tra i materiali inediti, risaltano due spartiti musicali su cui Emanuela, allora quindicenne, aveva annotato dettagli di alcune amiche: nomi, indirizzi, il colore dei capelli e l’età di una di esse. Secondo De Priamo, questi appunti “potrebbero essere stati scritti su indicazione di chi aveva in mano la ragazza, magari per un brevissimo periodo”. Questo materiale è emerso dopo una telefonata anonima, quando una busta contenente i fogli fu trovata in un cestino sotto casa Orlandi, due mesi dopo la scomparsa della ragazza.

