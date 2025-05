“Intollerabile”: Papa Leone, il famosissimo si scaglia contro di lui, cosa succede. Una dichiarazione che doveva passare sotto silenzio ha invece sollevato un polverone. Non è bastato il tono ieratico né la cornice solenne dell’udienza papale: le parole di Papa Leone XIV sono arrivate chiare, nette e, per molti, profondamente divisive. A rompere il silenzio mediatico su una delle frasi più discusse del pontificato nascente non è stato un politico, né un teologo. A farlo è stato un volto noto della televisione, con un intervento che ha sparigliato le carte nel dibattito pubblico e fatto tremare qualche sedia troppo comoda.

Leggi anche: Gemelle Cappa, interviene Selvaggia Lucarelli: con chi se la prende

Leggi anche: Lutto alla Rai: il cordoglio di Massimiliano Ossini in diretta

Papa Leone XIV e la “vera” famiglia: la posizione sulla comunità LGBTQ

È durante un’udienza in Vaticano che Papa Leone XIV ha pronunciato parole destinate a lasciare il segno: “La famiglia è fondata sull’unione di un uomo e una donna”. Una frase che, al netto della forma, suona come una chiusura netta alle istanze della comunità LGBTQ. Eppure, l’eco di queste dichiarazioni era già scritta tra le righe della sua biografia ecclesiastica.

Nel 2012, il futuro pontefice aveva affermato che la Chiesa doveva opporsi “alla tendenza dei media occidentali di promuovere o creare simpatia per pratiche che contrastano i valori del Vangelo, come ad esempio lo stile di vita omosessuale, le famiglie alternative con partner omosessuali e figli adottivi”. Dunque, nessuna vera sorpresa: Leone XIV conferma in modo pubblico e solenne una linea già nota nei Sacri Palazzi.

Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo la perquisizione

Un personaggio mediatico rompe il silenzio

In un panorama mediatico che ha risposto più con il silenzio che con l’indignazione, è stato un popolare influencer e conduttore televisivo a rompere l’incantesimo dell’omertà. Con parole taglienti e lucide, ha denunciato “la leggerezza con la quale ci si scaglia contro la comunità LGBT, che non mi pare abbia fatto nulla di male se non esistere ed anzi esigere giustamente di esistere in pace”.

Il personaggio ha criticato apertamente l’atteggiamento di tanti colleghi: “Vip e presunti tali fanno la corsa a ripubblicare e condividere le frasi dei Papi quando inneggiano alla pace… ma quando ai Pontefici la maschera scivola leggermente, in quei casi silenzio tombale”. Parole che riecheggiano come un atto d’accusa rivolto non solo alle gerarchie ecclesiastiche, ma anche al sistema mediatico stesso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva