Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo la perquisizione. Era ancora buio quando le forze dell’ordine hanno bussato alla porta di Andrea Sempio a Garlasco. Alle 6.30 del mattino, il suono delle sirene e i passi decisi dei carabinieri hanno interrotto il silenzio del suo risveglio, lasciandolo in uno stato di confusione e paura. Ecco cosa ha raccontato Sempio in un’intervista a Quarto Grado.

L’intervista di Sempio a Quarto Grado

All’interno dell’abitazione, l’atmosfera era carica di tensione. Gli oggetti personali — scarpe, libri e fotografie — erano sparsi ovunque, simboli di una vita quotidiana sconvolta. «Dentro i tuoi oggetti, i tuoi ricordi… ribaltano tutto», ha spiegato Sempio, pensando che si trattasse di un’emergenza familiare: «Pensavo fosse successo qualcosa di grave in famiglia: magari mia madre non stava bene». Ma non era un’emergenza medica. Si trattava di una nuova perquisizione legata all’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, per il quale Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima, è stato condannato in via definitiva.

L’incubo di Andrea Sempio

«Ho temuto di essere arrestato», ha confessato Sempio durante un’intervista esclusiva a “Quarto Grado” su Retequattro, con la voce ancora segnata dallo spavento e dalla stanchezza. Ora, Andrea Sempio è indagato per concorso in omicidio e sarà interrogato in procura Martedì. Un martello, trovato in un torrente e ritenuto “interessante” dagli inquirenti, è sotto esame come possibile arma del delitto. «Non so nulla di quel martello», si difende Sempio, amico del fratello di Chiara, esprimendo preoccupazione soprattutto per i suoi genitori: «Ho saputo che anche loro sono stati convocati. Questo è l’unico pensiero che mi tormenta».

