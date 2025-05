“È sempre mezzogiorno”, imbarazzo in diretta per Antonella Clerici: cos’è successo (VIDEO)

News Tv. La cucina televisiva è fatta anche di imprevisti e momenti esilaranti, come quello andato in scena oggi a È Sempre Mezzogiorno, su Rai 1. Protagonista dell’episodio è stato lo chef Andrea Mainardi, che ha scatenato l’imbarazzo di Antonella Clerici con una frase dai doppi sensi durante la preparazione di un piatto. Ecco cosa è successo in diretta e perché il pubblico ha riso di gusto.

Leggi anche: Lutto alla Rai: il cordoglio di Massimiliano Ossini in diretta

Leggi anche: Giovanni, gesto folle per Francesca: pubblico di “Uomini e donne” senza parole (VIDEO)

Andrea Mainardi e quel commento che imbarazza Antonella Clerici

La puntata odierna di È Sempre Mezzogiorno si è conclusa con un momento che farà discutere. Durante la preparazione dei cordon bleu, lo chef Andrea Mainardi, noto anche per il suo stile ironico e irriverente, ha mostrato ai telespettatori una tecnica per inserire il ripieno nel piatto. Tuttavia, le parole usate per spiegare il procedimento hanno generato una reazione imprevista in studio. “Regista vieni più vicina… Quando vedete che sta per rigonfiarsi vuol dire che lo state mettendo dentro…”, ha detto Mainardi con naturalezza. La frase, pronunciata davanti alle telecamere e al pubblico in studio, ha provocato un immediato imbarazzo nella padrona di casa Antonella Clerici, che si è letteralmente messa le mani tra i capelli, cercando di mascherare la sorpresa con un sorriso tirato.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, due concorrenti lasciano all’improvviso: cosa succede

Leggi anche: “Sognando Ballando con le stelle”, il famosissimo ospite di Milly Carlucci: di chi si tratta

Antonella Clerici reagisce con ironia

La conduttrice, sempre abile nel gestire i momenti fuori copione, ha reagito con la consueta ironia, accennando un sorriso mentre si allontanava leggermente dal bancone. Non è la prima volta che Mainardi porta leggerezza nello show, ma stavolta il doppio senso è stato talmente evidente da lasciare spiazzati anche i tecnici e i presenti in studio, che sono scoppiati a ridere, rendendo la scena ancora più surreale. Lo chef, però, non si è scomposto e ha rincarato la dose con una delle sue consuete uscite teatrali: “Signori, noi qua a È Sempre Mezzogiorno non facciamo solo da mangiare… Vi facciamo venire fame… Regista, un po’ di musica epica per cortesia… E come Caronte trasporta le vostre anime dal Purgatorio, noi entriamo in frittura…”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva