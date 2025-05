Caso Garlasco, il duro intervento di Vittorio Feltri: “Da cretini”

Il caso Garlasco continua a suscitare dibattiti accesi e coinvolgere l’opinione pubblica italiana. Al centro di questa controversia vi è Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Una delle voci più forti a difesa della sua innocenza è quella di Vittorio Feltri, noto giornalista e direttore editoriale de Il Giornale.

Caso Garlasco, l’intervento di Vittorio Feltri al Tg4

In un'intervista rilasciata al Tg4, Vittorio Feltri ha riaffermato con convinzione la sua posizione, criticando duramente il sistema giudiziario e sostenendo che Stasi abbia pagato per un crimine che non ha commesso. Diciotto anni dopo quel tragico giorno, infatti, nuove indagini sono state avviate, coinvolgendo Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Tuttavia, secondo Feltri, nonostante i nuovi sviluppi, l'innocenza di Stasi resta chiara come il giorno.