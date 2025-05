Caso Paganelli, le accuse a Louis e le parole dei legali della famiglia di Pierina

“Non usate il viso di nostra madre per i vostri scopi“. Queste le parole pronunciate dai figli di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni tragicamente assassinata a Rimini tra il 2 e il 3 ottobre 2023, all’interno del garage del suo palazzo in via del Ciclamino. La famiglia, profondamente scossa, ha espresso il proprio sdegno dopo aver visto una locandina relativa a un evento previsto per sabato prossimo a Rimini. L’incontro è stato organizzato dalla comunità senegalese, con una partecipazione attesa di circa 500 persone.

Leggi anche: Alberto Stasi, cosa accadrebbe se non fosse lui il killer di Chiara Poggi

Leggi anche: “Abbiamo incastrato Alberto”. Garlasco, spunta il messaggio choc della cugina di Chiara



L’evento in supporto a Louis Dassilva

L’evento è stato indetto in supporto a Louis Dassilva, 35 anni, unico sospettato dell’omicidio. Inizialmente, la locandina includeva anche l’immagine di Pierina Paganelli accanto a quella di Dassilva, il quale è attualmente detenuto nel carcere dei Casetti dal 16 luglio 2024, considerato dalla Procura come l’unico responsabile del crimine.

La conclusione delle indagini è stata recentemente notificata, con l’accusa di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, motivi abietti e futili, e per aver approfittato delle circostanze di tempo, luogo e della vulnerabilità della vittima per impedirne la difesa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva