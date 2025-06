Caso Resinovich, il significato dei messaggi in codice tra Liliana e Claudio Sterpin

Una serie di messaggi criptati con parole in codice, numeri e espressioni dialettali potrebbe finalmente svelare nuovi dettagli sulla tragica scomparsa di Liliana Resinovich. Gli scambi di messaggi tra la donna e il suo amico Claudio Sterpin sono stati analizzati da esperti, rivelando un linguaggio complesso e affettuoso che riflette un legame profondo tra i due, cruciale per comprendere gli ultimi giorni di Liliana, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta un mese dopo.

Leggi anche: Caso Orlandi, la testimonianza choc dell’amica: “Chi le fece apprezzamenti”

Sebastiano Visintin indagato

Le investigazioni hanno acquisito nuova direzione. Sebastiano Visintin, marito di Liliana, è ora indagato per omicidio. “La procura ha le sue teorie, certamente con i miei avvocati cercheremo di capire di cosa dovrò rispondere. Io sono sereno, non ho nessun timore. Continuerò la mia vita, con le mie cose. Con i miei avvocati cercheremo di capire meglio”, ha dichiarato in televisione. Per Claudio Sterpin, tuttavia, la verità è evidente.

La teoria di Sterpin: cosa sarebbe successo a Liliana

Liliana, secondo Sterpin, è stata uccisa perché voleva lasciare il marito. “Non è morta per caso, ma perché ha palesato le sue intenzioni – sostiene l’uomo –. Il marito sapeva tutto di noi, era informato anche da parte di lei. Hanno litigato, Liliana è stata eliminata perché voleva lasciare casa”. Gli investigatori stanno analizzando ogni pista. Claudio Sterpin emerge come possibile testimone chiave, custode di segreti e messaggi che potrebbero riscrivere la storia di questo caso, ancora in attesa di una risoluzione definitiva. Qual è il significato degli ultimi messaggi in codice che si sono scambiati Claudio e Liliana?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva