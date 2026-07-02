“C’è la conferma”. Alessandra e Rosario Temptation Island, colpo di scena: dopo il caos la famiglia rompe il silenzio

Programmi Tv, il percorso di Alessandra Ciociola e Rosario Monetti a Temptation Island ha registrato un improvviso cambio di scenario nel corso della seconda puntata del programma, dopo la diffusione di un’informazione che ha avuto effetti immediati sugli equilibri della coppia. La vicenda, emersa durante la messa in onda, ha coinvolto anche una delle tentatrici presenti nel villaggio.

Secondo quanto riferito nel programma, il dettaglio in questione risalirebbe a un periodo precedente alle registrazioni. Filippo Bisciglia ha precisato che la produzione non era a conoscenza dei fatti prima dell’inizio del reality.

Alessandra e Rosario a Temptation Island: la segnalazione sulla frequentazione precedente

Alessandra Ciociola ha appreso che il fidanzato Rosario Monetti avrebbe avuto una frequentazione con Giada, oggi inserita nel gruppo delle tentatrici. Nel racconto emerso, Giada risulterebbe inoltre essere un’amica della stessa Alessandra. Dopo la rivelazione, la concorrente è apparsa in forte difficoltà emotiva e ha ricordato che nella relazione ci sarebbero già stati episodi di tradimento.

Nel Pinnettu, dopo la visione dei filmati relativi alla confessione di Rosario, Alessandra ha reagito con frasi riportate nel corso della puntata: “Mi aveva già tradito, adesso anche questo… Sei un maiale, sei un maiale! Fai proprio schifo, sei una persona inutile”.

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