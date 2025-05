Cesare va in ospedale per un mal di schiena, muore in venti giorni a 43 anni: cos’aveva in realtà

In certe sere d’estate bastava attraversare la strada principale per ritrovarsi nel cuore della vita del paese. Tra un brindisi di vino locale, una corsa di bambini e il profumo della terra appena lavorata. Era lì che lo si poteva incontrare, sempre indaffarato ma con il sorriso pronto, sempre disponibile per dare una mano. Non faceva rumore, Cesare, ma lasciava il segno. Tra le viti della sua azienda e le manifestazioni di paese, la sua presenza era diventata quasi naturale. Un volto famigliare. Un punto di riferimento silenzioso.

E ora, quel volto si è spento troppo presto, lasciando un silenzio che pesa su tutta la comunità di San Vito al Tagliamento e in particolare sulla piccola frazione di Gleris. Cesare se n’è andato a soli 43 anni. Un male improvviso e aggressivo lo ha strappato alla vita nel giro di venti giorni. Una diagnosi arrivata dopo un semplice mal di schiena, il ricovero all’ospedale di Pordenone e poi la fine, rapida, spiazzante.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva